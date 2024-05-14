شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. ضبط 30 ألف كيلو من التبغ المخلوط بمواد البناء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضمن حملة استباقية مكونة من أمانة جدة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والضبط الميداني، والتي أسفرت عن ضبط مستودع جنوب المحافظة جرى استغلاله لتصنيع منتجات "التبغ" بطرق مخالفة، حيث جرى مصادرة ما يقارب 30 ألف كيلو من منتجات التبغ.



كانت أمانة جدة نفذت حملة ميدانية بمشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والضبط الميداني، استهدفت أحد المستودعات بمنطقة "الخمرة"، حيث ضبطت الفرق الميدانية داخل المستودع أعمال خلط وعمل منتجات "التبع" المتنوعة باستخدام مواد منتهية الصلاحية ومواد البناء، بالإضافة لمواد مجهولة المصدر حيث يجري وتعبئتها في علب فارغة تمهيداً لتسويقها وبيعها.



تبغ بمواد البناء

شهدت الحملة مصادرة 13,000 كيلو من "التمباك" مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية، و 1768 نكهات سحب إلكترونية سعة 60 مل مجهولة المصدر.



وأضافت الأمانة أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة مواصلة جهودها في متابعة الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية.