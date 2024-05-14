شكرا لقرائتكم خبر عن من الرياض 1976 إلى جدة 2023.. قمم المملكة توحد كلمة الدول العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كانت المملكة وما زالت سباقة في جمع كلمة الدول العربية وتوحيدها من خلال استضافتها العديد من القيم العربية، ودفع العمل العربي المشترك قدمًا إلى الأمام، والإعلان عن موقف عربي قوي.

وجاءت القمم العربية التي استضافتها المملكة في أوقات مهمة، تصدت الدول العربية من خلالها للعديد من القضايا الشائكة، وشكّلت علامات مضيئة في تاريخ القمم.

قمة الرياض 1976

وبدعوة من المملكة العربية السعودية عقدت بمدينة الرياض، في أكتوبر 1976، قمة عربية مصغرة شملت 6 دول عربية، بهدف وقف نزيف الدم في لبنان وإعادة الحياة الطبيعية إليها، واحترام سيادة لبنان ورفض تقسيمه، وإعادة إعماره.

قمة الرياض 2007

استضافت العاصمة الرياض في مارس 2007، أعمال القمة العربية العادية التاسعة عشرة.

وأكد القادة العرب في "إعلان الرياض" الصادر في ختام القمة، ضرورة العمل الجاد لتحصين الهوية العربية ودعم مقوماتها ومرتكزاتها وترسيخ الانتماء إليها في قلوب الأطفال والناشئة والشباب وعقولهم، وقرروا إعطاء أولوية قصوى لتطوير التعليم ومناهجه في العالم العربي، بما يعمق الانتماء العربي المشترك، ويستجيب لحاجات التطوير والتحديث والتنمية الشاملة، ويرسخ قيم الحوار والإبداع، ويكرس مبادئ حقوق الإنسان والمشاركة الإيجابية الفاعلة للمرأة.

تطوير العمل العربي المشترك

وأوصوا بتطوير العمل العربي المشترك في المجالات التربوية والثقافية والعلمية، عبر تفعيل المؤسسات القائمة ومنحها الأهمية التي تستحقها، والموارد المالية والبشرية التي تحتاجها، خاصة فيما يتعلق بتطوير البحث العلمي، والإنتاج المشترك للكتب والبرامج والمواد المخصصة للأطفال والناشئة، وتدشين حركة ترجمة واسعة من اللغة العربية وإليها، وتعزيز حضور اللغة العربية في جميع الميادين، بما في ذلك في وسائل الاتصال والإعلام والإنترنت وفي مجالات العلوم والتقنية.

وأكدوا أهمية نشر ثقافة الاعتدال والتسامح والحوار والانفتاح، ورفض كل أشكال الإرهاب والغلو والتطرف وجميع التوجهات العنصرية الإقصائية، وحملات الكراهية والتشويه ومحاولات التشكيك في قيمنا الإنسانية أو المساس بالمعتقدات والمقدسات الدينية، والتحذير من توظيف التعددية المذهبية والطائفية لأغراض سياسية تستهدف تجزئة الأمة وتقسيم دولها وشعوبها، وإشعال الفتن والصراعات الأهلية المدمرة فيها.

ترسيخ التضامن العربي

ودعا القادة العرب، إلى ترسيخ التضامن العربي الفاعل الذي يحتوي الأزمات ويفض النزاعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية، وفي إطار تفعيل مجلس السلم والأمن العربي الذي أقرته القمم العربية السابقة، وتنمية الحوار مع دول الجوار الإقليمي وفق مواقف عربية موحدة ومحددة، وإحياء مؤسسات حماية الأمن العربي الجماعي، وتأكيد مرجعياته التي تنص عليها المواثيق العربية والسعي لتلبية الحاجات الدفاعية والأمنية العربية.

السلام العادل والشامل

وجددوا التأكيد على خيار السلام العادل والشامل بوصفه خيارًا استراتيجيًا للأمة العربية وعلى المبادرة العربية للسلام التي ترسم النهج الصحيح للوصول إلى تسوية سلمية للصراع العربي - الإسرائيلي، مستندة إلى مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها ومبدأ الأرض مقابل السلام.

كما أكدوا أهمية خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل بعيدًا عن ازدواجية المعايير وانتقائيتها محذرين من إطلاق سباق خطير ومدمر للتسلح النووي في المنطقة، مشددين على حق جميع الدول في امتلاك الطاقة النووية السلمية وفقًا للمرجعيات الدولية ونظام التفتيش والمراقبة المنبثق عنها.

قمة الظهران 2018

واستضافت المملكة العربية السعودية بمدينة الظهران في 15 أبريل 2018، أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين، وأعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تسمية القمة بـ"قمة القدس"، وقال - أيده الله-: "ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين".

كما أعلن الملك المفدى تبرع المملكة بمبلغ 150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، كذلك تبرع المملكة بمبلغ 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا".

قمة مكة المكرمة 2019

وشهدت أراضي المملكة العربية السعودية وتحديدًا مكة المكرمة، استضافة القمة الاستثنائية الثانية عشرة، وذلك في 30 مايو 2019، لبحث التدخل الإيراني في المنطقة، إثر الهجوم الذي استهدف سفنًا تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهجوم الحوثيين على محطتي ضخ نفطيتين بالسعودية.

قمة جدة 2023

استضافت جدة في 19 مايو 2023، اجتماع الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بحضور الرئيس السوري بشار الأسد لأول مرة منذ 2010، وبمشاركة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.



وأكد قادة الدول العربية في ختام اعمال القمة الثانية والثلاثين، أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على الأسس والقيم والمصالح المشتركة والمصير الواحد، وضرورة توحيد الكلمة والتكاتف والتعاون في صون الأمن والاستقرار، وحماية سيادة الدول وتماسك مؤسساتها، والمحافظة على منجزاتها، وتحقيق المزيد من الارتقاء بالعمل العربي، والاستفادة من المقومات البشرية والطبيعية التي تحظى بها منطقتنا للتعاطي مع تحديات العصر الجديد، بما يخدم الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة.

