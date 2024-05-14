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تفاصيل قرار تحمل الدولة الرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الدولة تتحمل جميع الرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي، وإنشاء مصانع الإنتاج الزراعي والحيواني خارج المواقع الصناعية للمصانع المرتبطة بالإنتاج الحيواني والزراعي.
جاء ذلك خلال لقاء القطاع الزراعي الذي نظمته الغرفة التجارية بالرياض، واستعرض الوكيل المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية بالوزارة المهندس محمد العبداللطيف، آلية تطبيق القرار وتفاصيله.
لقاء القطاع الزراعي في الغرفة التجارية بالرياض - اليوم

مدخلات الإنتاج الزراعي

وأكد المهندس العبد اللطيف، أن القرار يشمل جميع بنود مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني، ويستهدف المزارعين، والمؤسسات والشركات الزراعية، والجمعيات الزراعية "الممارسون للنشاط الزراعي"، بالإضافة إلى المؤسسات والشركات المستوردة، مستعرضاً طريقة حصول الجهات المعنية على الدعم في هذا الجانب.
لقاء القطاع الزراعي في الغرفة التجارية بالرياض - اليوم

وأشار إلى أن معالجة وضع المصانع التي تقع خارج المدن الصناعية، ستتم وفق أوضاع المصانع القائمة داخل الحيازات الزراعية في مناطق المملكة كافة.
لقاء القطاع الزراعي في الغرفة التجارية بالرياض - اليوم

مستهدفات رؤية المملكة

نوّه رئيس لجنة الزراعة والمياه بالغرفة الدكتور إبراهيم التركي، بالدعم الكبير الذي يجده القطاع الزراعي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير -حفظهما الله -، مؤكدًا الدور الحيوي للقطاع الزراعي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بـ (100) مليار ريال في عام 2022م.
لقاء القطاع الزراعي في الغرفة التجارية بالرياض - اليوم

ولفت الدكتور التركي إلى الدور الكبير الذي تضطلع به الوزارة، في التصدي لقضايا القطاع وإيجاد الحلول لها، كما حث المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين وغيرهم، على الاستفادة من الفرص الكبيرة التي تتيحها منظومة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا استعداد الغرفة للتعاون الكامل مع المستثمرين، وتوفير أي معلومات أو تسهيلات إضافية لهم.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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