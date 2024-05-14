شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل قرار تحمل الدولة الرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.