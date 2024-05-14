مناقشة المساواة ومواجهة العنف والتمييز ضد النساء

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وتلقي الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، رئيس الوفد السعودي المشارك في اجتماعات G20 بالبرازيل، الدكتورة ميمونة آل خليل، كلمة المملكة.
ويشارك الوفد في اجتماعات المجموعة، والتداول حول أوراق العمل المطروحة في جلساته الـ3.
ويبحث الاجتماع الثاني لمجموعة عمل تمكين المرأة في جلسته الأولى موضوع «المساواة والاستقلال الاقتصادي واقتصاد الرعاية».
فيما تتناول الجلسة الثانية «المساواة ومواجهة العنف والتمييز ضد النساء». ويختم الاجتماع جلساته في اليوم الثاني بموضوع «المساواة والعدالة المناخية».
ويرتبط مجلس شؤون الأسرة بمجموعة العشرين، كممثل وطني للمملكة العربية السعودية، ضمن إطار عمل تمكين المرأة في مجموعة G20.
فيما تم استحداث مجموعة عمل تمكين المرأة، وإنشاؤها تحت ظل الرئاسة الهندية لـ2023، لتنطلق أعمالها للمرة الأولى تحت ظل الرئاسة البرازيلية لهذا العام 2024.
أبرز المناقشات
- المساواة والاستقلال الاقتصادي واقتصاد الرعاية.
- المساواة ومواجهة العنف والتمييز ضد النساء.
- المساواة والعدالة المناخية.
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