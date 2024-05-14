تشجيع خريجي الجامعات لتطوير منظومة الموارد البشرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة لتعزيز التقنية والابتكار بالمملكة، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة وهاكاثون «الابتكار للتغيير نحو الأفضل» (innovate 4 impact)، وذلك بالتعاون مع شركة ديفوتيم السعودية المحدودة، بهدف تشجيع ودعم السعوديين من خريجي الجامعات والباحثين عن عمل، إلى الإبداع والابتكار في توفير حلول رقمية مبتكرة، تسهم في تطوير منظومة الوزارة الرقمية، لتحقيق تجربة فريدة ومميزة للمستفيدين.

تتكون المبادرة من 3 مراحل رئيسة، تتضمن المرحلة الأولى منها مرحلة الهاكاثون التي تشمل تحديات رقمية متنوعة، يتم طرحها من الوزارة بمشاركة 1000 فريق، ويجري خلالها تقييم ومراجعة جميع مشاركات الفرق وحصرها واختيار أبرزها، وعرضها على لجنة من الخبراء لتقييمها من حيث قابلية التطبيق والتنفيذ. فيما تشمل المرحلة الثانية عقد ورش عمل شاملة ومتنوعة للفرق المشاركة في مجال الابتكار، بهدف تحسين وتطوير الابتكارات المقترحة، وفي المرحلة الأخيرة يتم طرح المبادرات المرشحة واختيار أفضل 3 ابتكارات في المجال الرقمي.

ودعت الوزارة وشركة ديفوتيم السعودية المحدودة الراغبين في المشاركة، إلى تقديم أفكارهم التقنية المبتكرة خلال الدخول والتسجيل على المنصة، إذ سيستمر استقبال المشاركات حتى 22 يونيو المقبل.