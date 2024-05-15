شكرا لقرائتكم خبر عن منها الشرقية والرياض.. أمطار متباينة الشدة على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة، وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية، والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال المملكة . البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزئين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج على الجزئين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، تصل الى اكثر من 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة .

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل الى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل الى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.