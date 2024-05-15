شكرا لقرائتكم أمريكا تريد مشاركة السعودية في استكشاف الفضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد سفير الولايات المتحدة لدى المملكة، مايكل راتني، أن بلاده تريد مشاركة المملكة في استكشاف الفضاء؛ لما فيه من عوائد اقتصادية للبلدين.

فرص عظيمة

وأضاف السفير الأمريكي، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أن هناك فرصًا عظيمة وهو ما يعزز الشراكة بين بلدينا، كما أن الإمكانات الاستثمارية للسفر إلى الفضاء هائلة.

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وتابع: نحن نتطلع إلى استثمار يتجاوز تريليون دولار، من الاستخدام التجاري للسفن عبر الفضاء، وتعاون المملكة والولايات المتحدة في ذلك أمر عظيم لبلدينا واقتصاداتنا.