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السعودية | المزروع يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

رفع سلطان بن إبراهيم المزروع، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته للمرتبة الرابعة عشرة على وظيفة مستشار أعمال بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.‎

وعبر المزروع عن اعتزازه بهذه الترقية مؤكداً بأنها ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء، ومثمنًا لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ دعمه لمنسوبي قطاعات الوزارة المختلفة لتحقيق رسالتها وأهدافها وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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