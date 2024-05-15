شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين "إنماء" و"بلدية الجفر" لتحسين المشهد الحضري بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى رئيس جمعية إنماء للخدمات المجتمعية بالأحساء، يوسف الحجي، برئيس بلدية الجفر، المهندس سعيد القحطاني، وذلك في إطار جهود الجمعية المستمرة لتعزيز التعاون المجتمعي وتحسين الخدمات المحلية في مختلف أنحاء الأحساء.

وناقش اللقاء، الذي حضره مساعد رئيس بلدية الجفر يوسف المهنا، وأعضاء لجنة الخدمات من جانب الجمعية، مصطفى علي الحميد، عبدالجليل النصير، جميل الحمدان، العديد من الملفات المتعلقة بتطوير الخدمات في بلدية الجفر.

سبل تحسين المشهد الحضري وتضمن النقاش على العمل المشترك على تحسين مداخل المدن والبلدات التابعة لبلدية الجفر، بما يتماشى مع الرؤية الحضرية الحديثة، تحديد مواقع مناسبة لإنشاء حدائق جديدة في مختلف أنحاء البلدية، وذلك بهدف توفير مساحات خضراء ترفيهية للمواطنين.

كما ناقش اللقاء خططًا لتطوير وتجميل الميادين المرورية، مع وضع حلول مرورية لتحسين انسيابية الحركة المرورية ومعالجة الأسفلت المتصدع، وإعادة دراسة التقاطعات المرورية لرفع كفاءة الطرق، إنشاء معابر مشاة ذكية أمام المدارس والمساجد والمراكز الصحية والمناطق الحيوية، لضمان سلامة المارة.

وناقش اللقاء كذلك خططًا لإنشاء وتشجير وتطوير مواقف السيارات عند الجوامع والمساجد والمستوصفات والمدارس، وذلك لتوفير مواقف كافية للمصلين والمرضى والطلاب. والتأكيد على أهمية التعاون بين الجمعية والبلدية في تطوير المخططات والأحياء السكنية في بلدية الجفر، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

من جهته، أكد رئيس جمعية إنماء، يوسف الحجي، على أهمية هذه الزيارة في إطار سعي الجمعية الدائم لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع، مشيدًا بالتعاون المثمر مع بلدية الجفر لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب رئيس بلدية الجفر، المهندس سعيد القحطاني، عن شكره وتقديره لجمعية إنماء على جهودها المميزة في خدمة المجتمع، مؤكدًا على التزام البلدية بالعمل المشترك مع الجمعية لتحقيق تطلعات أهالي الجفر وتحسين الخدمات المحلية.

