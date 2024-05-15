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ضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب بمحمية الأمير محمد بن سلمان

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تقوم بتجريف التربة يعمل عليها مقيمان من الجنسيتين السودانية واليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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