السعودية | “الإحصاء”: 1.6% معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الإحصاء”: 1.6% معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء ، أن معدل التضخم السنوي في المملكة بلغ 1.6% خلال شهر أبريل الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي، مقارنة بأبريل، مشيرة إلى أن الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في ذلك.

وأرجعت الهيئة هذه النسبة بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.7%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 1.6%.

وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.4% في شهر أبريل الماضي، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.4%، وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر أبريل 2024 نظراً للوزن الذي تشكله هذه المجموعة والبالغ 21%.

في السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8% متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.8%، وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته 2%، متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 1.8%. كما ارتفع قسم التعليم بنسبة 1.1% متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.1%.

من جهة أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.9%، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 6%، كما انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4.2%، متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.6%، وانخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1.6%، متأثرا بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 2.9%.

وفي سياق متصل، سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر أبريل 2024م ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% مقارنةً بشهر مارس 2024م، وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4% والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.4%.

كما شهد المؤشر ارتفاع أسعار كل من قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 1.2% وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2% وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.1% وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.6% وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.7%.

في حين شهد المؤشر انخفاضًا في أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.5% متأثرا بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 0.5%، فيما لم تسجل أسعار خدمات التعليم والاتصالات والصحة تغيرا نسبيا يذكر في شهر أبريل 2024م.