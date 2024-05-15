السعودية | “وادي الدواسر” و”الأحساء” الأعلى حرارة بالمملكة 42 ْمئوية.. والسودة وطريف الأدنى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

وبحسب المركز، لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وأتربة مثارة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، والأجزاء الشرقية من مكة المكرّمة.