السعودية | “وادي الدواسر” و”الأحساء” الأعلى حرارة بالمملكة 42 ْمئوية.. والسودة وطريف الأدنى

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “وادي الدواسر” و”الأحساء” الأعلى حرارة بالمملكة 42 ْمئوية.. والسودة وطريف الأدنى والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأربعاء.
وبحسب المركز، لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وأتربة مثارة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، والأجزاء الشرقية من مكة المكرّمة.
كما تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من شمال المملكة.
وأوضح المركز أن وادي الدواسر والأحساء سجّلتا أعلى درجة حرارة 42 ْمئوية، فيما سجّلت السودة وطريف أقل حرارة 13 درجة فقط.
وأضاف “الأرصاد”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم في الدمام والخرج وشرورة 42 ْمئوية، والرياض 41 درجة، وكل من التنهات والدهناء والصمان 40 ْمئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف والسودة في أدنى القائمة بـ 13 درجة تليهما القريات 14 ْمئوية والباحة 15 درجة.
وأوضح أن السودة سجّلت أعلى نسبة رطوبة 90%.