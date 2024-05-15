شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لموسم الحج.. "وقاء مكة" ينظم تجربة للسيطرة على الأمراض الحيوانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذ فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" في منطقة مكة المكرمة، تجربة فرضية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية لمباشرة حالات ظهور أعراض إكلينيكية لأحد الأمراض الحيوانية في إحدى مواقع تجمع المواشي بالعاصمة المقدسة وتدخل الفرق المتخصصة للقيام بعمليات التقصي والمكافحة للسيطرة عليها والحد من تفشيها بحضور رئيس قطاع الصحة الحيوانية بمركز وقاء الدكتور سند الحربي وعدداً من المختصين بمركز المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال بالمركز.

رفع الجاهزية لمقاومة الأمراض الحيوانية وتهدف الفرضية لرفع مستوى الجاهزية للتصدي لتفشي الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية والمشتركة بين الحيوان والانسان وتقييم مستوى الإمكانيات المتاحة للسيطرة على الوضع الصحي للمواشي وفق خطط المركز المتبعة للوقاية والمكافحة فضلا عن تعزيز مدى التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لها حال حدوثها وذلك في إطار استعدادات مركز وقاء لتنفيذ أعماله لموسم الحج 1445 هـ.

وأوضح رئيس قطاع الصحة الحيوانية بمركز وقاء الدكتور سند الحربي أن المركز سيكون له خلال موسم الحج أدوار هامة للمحافظة على الصحة العامة من خلال التأكد من صحة وسلامة المواشي الواردة إلى العاصمة المقدسة وفق سلسلة من الاجراءات والتدابير الوقائية والتي يقوم بها فرق بيطرية متخصصة إلى جانب مكافحة نواقل الأمراض والحد من تفشي الأمراض المعدية وفقاً لخطة المركز لموسم الحج. رفع قدرات ومهارات العاملين بالميدان من جهته أكد مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب الصاعدي أن الفرضية ستسهم في رفع قدرات العاملين بالميدان وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع أي حالات لتفشي الأمراض الحيوانية لا قدر الله، إلى جانب قياس مدى تناغم الجهات المعنية أثناء تنفيذ الأعمال.

وشارك بالتجربة الفرضية، فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة وشرطة العاصمة المقدسة، والدوريات الأمنية، ومركز العمليات الأمنية الموحد 911، ومديرية الشؤون الصحية بمكة المكرمة، وأمانة العاصمة المقدسة، والدفاع المدني، واشراف وحدة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال بالفرع وبمتابعة وحدة المركز بالعاصمة المقدسة.