شكرا لقرائتكم خبر عن "الشورى" يطالب بمتابعة الصيانة للأجزاء التالفة من الطرق السريعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد مجلس الشورى اليوم الثلاثاء جلسته العادية الثانية والثلاثون من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

وأصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطرق للعام المالي ١٤٤٥/١٤٤٤هـ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

وأكد أنه على الهيئة العامة للطرق متابعة وجدولة تنفيذ أعمال الصيانة للأجزاء التالفة من الطرق السريعة، ورفع نسبة الطرق المطابقة لكود الطرق السعودي ومعايير السلامة الدولية. البنية التحتية للطرق وطالب المجلس الهيئة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات النظامية؛ لاستكمال تنفيذ المشاريع التي تم سحبها من المقاولين للاستفادة منها.

وأوضح أنه على الهيئة إنشاء وتحسين الطرق التي تربط المواقع الأثرية والتاريخية بالطرق السريعة، وتسهيل الوصول إليها.

كما دعا المجلس الهيئة لسرعة استكمال إنارة طريق مكة المكرمة – المدينة المنورة السريع، باستخدام الطاقة الشمسية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير البنية التحتية للطرق بتقنيات اتصالات وبيانات حديثة تواكب وتتفاعل مع تقنيات المركبات الذكية؛ للارتقاء بمستوى السلامة المرورية وتحسين تجربة قائدي المركبات.