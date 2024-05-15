شكرا لقرائتكم خبر عن رعاية ذوي الإعاقة وصيانة الطرق.. تفاصيل جلسة مجلس الشورى والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية