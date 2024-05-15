شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى يدعو لإدراج محتوى تعليمي عن إدارة النفايات بالمناهج الدراسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات "موان" للعام المالي 1444 / 1445هـ، خلال جلسته العادية الثانية والثلاثون من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة.

وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز، إذ طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة إيمان الزهراني المركز الوطني لإدارة النفايات بالعمل على تبني كامل إدارة نفايات البناء والهدم والترميم يشمل جمع ونقل وفرز وتدوير هذه النفايات. مركز إدارة النفايات وطالب عضو مجلس الشورى نايف الوطبان المركز الوطني لإدارة النفايات بالعمل بشكل فاعل مع وزارة الاستثمار على جذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز قطاع تدوير النفايات ولنقل المعرفة.

ودعا عضو المجلس المهندس إبراهيم آل دغرير في مداخلة له المركز الوطني لإدارة النفايات، بالعمل مع وزارة التعليم لإدراج محتوى تعليمي عن إدارة النفايات ضمن المناهج الدراسية. الصيانة الدورية واقترح عضو المجلس فضل البوعينين، على المركز تعزيز حوكمة قطاع إدارة النفايات الصناعية، مشيراً إلى أهمية إلزام المصانع بمعايير صارمة في الصيانة الدورية لتحقيق جودة وكفاءة الإنتاج وخفض المخلفات، وكذلك وضع معايير تحكم عمليات نقل ومناولة النفايات السائلة بصهاريج الشاحنات.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.