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شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" تطلق ختمًا خاصًا للمستفيدين من "طريق مكة" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات ختمًا خاصًا للمستفيدين من "مبادرة طريق مكة"، يحتوي على الهوية البصرية للمبادرة.
وسيتاح الختم للمستفيدين عبر صالات مخصصة في (11) مطارًا في (7) دول مستفيدة من المبادرة هي "المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتركيا، وكوت ديفوار".
وسيتاح الختم للمستفيدين عبر صالات مخصصة في (11) مطارًا في (7) دول مستفيدة من المبادرة هي "المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتركيا، وكوت ديفوار".