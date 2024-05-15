صور نادرة لبناء المنازل بالطين في الرياض عام 1950

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور النادرة التي تعود إلى عام 1950، تُظهر بناء المنازل بالطين في مدينة الرياض. وتظهر الصور عمال البناء وهم يحملون معدات البناء ويقومون ببناء المنازل الأرضية.

أثارت الصور حالة من التفاعل والإعجاب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أبدى المستخدمون إعجابهم بتلك الصور التي تعكس طريقة بناء المنازل في تلك الفترة الزمنية. وقام أحد المغردين بالتعليق قائلاً: “كانت البيوت الطين مفخرة وعز، وكانت تسمى قصورًا خاصة، واليوم أصبحت جزءًا من التراث الثقافي للمدينة”.

تعكس هذه الصور التحول الكبير الذي مرت به مدينة الرياض والمملكة بشكل عام، حيث شهدت تطورًا عمرانيًا هائلاً على مر العقود. وتعد هذه الصور توثيقًا نادرًا للتراث المعماري وطرق البناء التقليدية في تلك الفترة التاريخية.