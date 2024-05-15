شكرا لقرائتكم خبر عن 150 مبتكراً في المعرض السعودي للاختراع والابتكار والان نبدء بالتفاصيل

ابتكارات متنوعة

وأفاد أن استقبال الطلبات استغرق أكثر من شهر للفرز والتحكيم في مرحلة الترشيح، حيث تم ترشيح أكثر من 81 ابتكاراً للمرحلة الأولية، وتم فرز المرشحين واختيار 40 ابتكاراً للمنافسة في المرحلة النهائية.

جوائز الفائزين

الدمام - شريف احمد - تنطلق فعاليات المعرض السعودي للاختراع والابتكار، الذي تنظمه الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب، وتستضيفه الكلية التقنية التطبيقة بالرياض، في الفترة من 12-11 ذي القعدة الحالي.وأوضح مدير عام الأنشطة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عبدالله الدحيلان، أنه تم فتح المجال لاستقبال الطلبات للمشاركة في المعرض السعودي للاختراع والابتكار التقني عن طريق منصة مخصصة.وبين أنه تقدم أكثر من 150 مبتكراً ومبتكرة بمنتجات ومشاريع بها نموذج أولي، وبوستر تفصيلي للمشروع من مختلف المنشآت التدريبية بمختلف مناطق المملكة.وتتنوع مجالات المعرض، ما بين الطاقة، الزراعة والمياه، الصحة، السلامة، ملوثات البيئة وطرق الحماية، الصناعة، المناخ والطقس، الغذاء، الكوارث الطبيعية، الاتصالات وتقنية المعلومات، النقل وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.وأكد أن خبراء التحكيم لديهم خبرة كافية بالمشاركات العالمية والمحلية، وسيقومون بإجراء التحكيم النهائي يومي الأحد والاثنين القادمين.ويبلغ عدد الميداليات المخصصة 18 ميدالية 6 منها ذهبية و 6 فضية و 6 برونزية.وأشار المهندس الدحيلان، إلى أن المعرض سيشهد مشاركة العديد من القطاعات وحاضنات المشاريع والابتكارات وتسويق المنتجات للمبتكرين.ومن المقرر ترشيح الفائزين بالمعرض للمشاركات الخارجية والدولية لتمثيل المملكة خارجياً، حيث تم تزويد المرشحين بورش عمل عن إعداد النموذج الأولي وإعداد البوستر بالكانفا وكذلك مهارة الإلقاء.وسيطبق المعرض المعايير العالمية في المسابقات العالمية للاختراع، كأول معرض تقني للكليات التقنية للأختراع والابتكار بجميع المجالات، كما سيقدم المعرض مسابقة تبلغ جوائزها أكثر من 120 ألف ريال في عدد من المجالات المتنوعة.