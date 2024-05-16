رحالة فرنسي يعبر 13 دولة سيرا على الأقدام لأداء العمرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمضى الرحالة الفرنسي محمد بولابيار ثمانية أشهر في رحلة القدوم لأداء مناسك العمرة مشيا على القدمين، قاطعا أكثر من 8 آلاف كلم انطلاقا من باريس، عبر 13 دولة وصولا إلى المدينة المنورة، قبيل توجهه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، والصلاة في الحرمين الشريفين.

وقال محمد بولابيار الذي ولد في فرنسا، «إنه يفخر بأصوله العربية حيث ولد من أب تونسي، وأم مغربية وقال «لم أواجه أي مشاكل في الطريق، لكن التحدي الأكبر الذي واجهته هو الطقس، فقد غادرت في فصل الصيف، ووصلت في فصل الربيع، مررت بالخريف والشتاء، واجهت العواصف والرعد، واجهت في إحدى مراحل الرحلة عاصفة ثلجية عطلت برنامج رحلتي أسبوعاً على حدود اليونان».

وأضاف بولابيار «كنت أسير في درجة حرارة 40 ولكن الحمدلله، كل شيء مضى على ما يرام، وأنا سعيد جدا بوصولي هنا، كان حلمي مذ كنت صغيرا أن آتي إلى المدينة بعد أن أزور مكة، وهو أمر في غاية الأهمية، وصلت بالأمس، دمعت عيني عند وصولي هنا للمرة الأولى».