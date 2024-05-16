توفير 114 ألف وظيفة لخريجي الكليات والمعاهد التقنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنها أسهمت في توفير 114783 فرصة وظيفية لخريجي وخريجات برامج الكليات والمعاهد التابعة لها خلال عام 2023.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي بالمؤسسة تعمل على تنفيذ عدة برامج ومشاريع؛ بهدف تسهيل التحاق خريجي برامج التدريب التقني بسوق العمل، مشيرا إلى أنه تمّ تفعيل مكاتب للتنسيق الوظيفي بمختلف الكليات والمعاهد؛ لتحقيق ذلك من خلال الشراكة مع قطاع الأعمال لتلبية احتياجاته من الكوادر البشرية الوطنية المتخصصة في المجالات التقنية والمهنية.

وبين العتيبي أن المؤسسة وقعت خلال العام الماضي 148 مذكرة تفاهم مع عدة جهات حكومية وخاصة بهدف توظيف الخريجين، كما أقامت 659 برنامجًا لتهيئة الخريجين للدخول في سوق العمل، إضافة إلى عقد لقاءات مباشرة مع مسؤولي الموارد البشرية في جهات التوظيف التي بلغ عددها 1252 لقاء.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على تطوير جودة مخرجات برامجها بشكل دائم بما يواكب احتياجات سوق العمل، حيث تقوم بتحليل بيانات استبانات التغذية الراجعة من جهات توظيف الخريجين، والتعامل معها بشكل فاعل يحقق تطلعات شركائها في سوق العمل، حيث بلغ عدد استبانات مستوى رضا أصحاب الأعمال التي تمّ التعامل معها خلال العام الماضي 2043 استبانة.

جهود المؤسسة في 2023: