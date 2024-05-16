تمكين 21 ألف مستفيد ضماني في سوق العمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 18 ألف مستفيد في مسار التوظيف خلال الربع الأول من 2024م، من خلال برنامج تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي.

كما نجح 3744 مستفيدا تقريبا في مختلف مناطق المملكة في المسار الاقتصادي، بتقديم الدعم المالي وغير المالي لمشاريعهم الإنتاجية وأعمالهم الريادية، حيث عملت على تقديم مجموعة من المحفزات التي تمكن المستفيدين من بدء مشاريعهم الخاصة، وذلك من خلال سعي وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين إلى إيجاد علاقات تكاملية بين منظومتي العمل والتنمية الاجتماعية والجهات الأخرى المهتمة بما يعود على تطوير مستوى الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ونقلهم إلى الإنتاجية وتحويلهم إلى طاقات منتجة وفاعلة، انطلاقا من رؤية المملكة.

وتعاونت الوزارة مع بنك التنمية الاجتماعية بعقد عدد من الاجتماعات وورش العمل التي أسفرت عن تقديم قروض ميسرة للمستفيدين، لبدء مشاريعهم واستثماراتهم في سوق العمل، إضافة إلى التدريب والتأهيل والمتابعة الفنية للمشروع، فيما يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) حزمة أخرى المحفزات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي للبدء بمشاريعهم الخاصة، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 240 دورة تدريبية في هذا المسار.

وأبرمت وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين عبر مكاتبها في مختلف مناطق المملكة أكثر من 63 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية ومناطقية لخدمة مستفيدي الضمان الاجتماعي وتمكينهم في سوق العمل، حيث تنوعت هذه الشراكات لتشمل شراكات مع المعاهد التدريبية والجمعيات الخيرية ومؤسسات

من جهود التمكين: