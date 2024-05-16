حساب المواطن صوتك مسموع.. خطوات الاستعلام وتقديم الشكاوى

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الرياض - محمد الوسيري - يبحث العديد من المواطنين عن حساب متابعات الخليج 365 صوتك مسموع.. خطوات الاستعلام وتقديم الشكاوى؛ وذلك بهدف الحصول على الدعم بشكل دوري من البرنامج.

حساب متابعات الخليج 365 صوتك مسموع

ويتم عمل استعلام عن شكوى حساب متابعات الخليج 365 بعد تقديم الشكوى أو الاعتراض في المدة النظامية عبر القنوات التي خصصها البرنامج ومنها حساب متابعات الخليج 365 صوتك مسموع من هنا وذلك من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين من البرنامج بغض النظر عن نوع الشكوى أو الاعتراض المقدم من المستفيد الرئيس (رب الأسرة) أو المستفيد المستقل (الفرد المستقل).

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خطوات الاستعلام وتقديم الشكاوى في حساب متابعات الخليج 365

وفي البداية قبل إجراء استعلام عن شكوى حساب متابعات الخليج 365 يجب التعرف أولًا على الحالات التي يتاح فيها للمستفيدين تقديم الشكوى أو الاعتراض وهي حالات متعددة نذكر منها ما يلي:

اعتراض عدم الأهلية

وهو الحالة الأولى التي يتاح فيها تقديم الشكوى ويبدأ تقديم الاعتراض بعد إعلان نتائج الأهلية في كل دورة دفع ويمكن أن تكون عدم الأهلية تخص الفرد التابع أو المستفيد المستقل أو رب الأسرة.

ويجب تقديم الاعتراض بعد إعلان نتائج الأهلية وعلى مدار 90 يومًا ويجب أن يكون المستفيد الرئيسي هو المتقدم بالاعتراض.

اعتراض على مبلغ الدعم

ويتم الاعتراض على مبلغ الدعم بعد إيداع الدفعة ومعرفة المبلغ المتاح لكل مستفيد من المستفيدين الذين صدرت لهم نتائج الأهلية.

ويتم الاعتراض أيضًا في اليوم الخامس من إيداع الدعم ولمدة 90 يومًا.

ضوابط تقديم الاعتراضات

ولتقديم الاعتراضات عدة ضوابط يجب مراعاتها منها ما يلي:

أولًا: يجب أن يتم تقديم الاعتراض من خلال رب الأسرة أو المستفيد المستقل حيث لا يمكن للتابع أن يتقدم باعتراض حتى في حالة عدم أهليته أو وعدم صرف مبلغ الدعم الكامل له.

ثانيًا: يجب أن يتم تقديم الاعتراض خلال المدة القانونية التي حددها البرنامج وهي اليوم الخامس من إعلان نتائج الأهلية أو اليوم الخامس من صرف الدعم ويستمر تقديم الاعتراض لمده 90 يومًا.

ثالثًا: يجب إزالة سبب الاعتراض أو الشكوى كما يجب أن يتم إرفاق المستندات الدالة على صحة البيانات الجديدة.

حساب متابعات الخليج 365 صوتك مسموع

ويمكن الاستعلام عن شكوى حساب متابعات الخليج 365 بعد تقديم الاعتراض وفق الضوابط السابقة ولا توجد مدة محددة يتم الرد على الاعتراض لكن في جميع الأحوال فإن الرد على شكاوى حساب متابعات الخليج 365 قد لا يستغرق أكثر من ثلاثة أشهر وفي حاله قبول الاعتراض يتم صرف الدعم بأثر رجعي للمستفيد.

نتائج أهلية حساب متابعات الخليج 365

وقد أعلن البرنامج نتائج الأهلية لدفعة مايو مطلع الشهر الجاري داعيًا من لديه مشكلة في الأهلية تقديم اعتراض على عدم الأهلية خلال 90 يومًا من صدور النتيجة.

ويتم النظر في الاعتراضات تباعًا وفي حال قبول الاعتراض بعد يوم 10 في الشهر الميلادي تصدر الأهلية في دورة الدفع التالية بحسب قواعد البرنامج.

استخدام حاسبة حساب متابعات الخليج 365

ويتم استخدام حاسبة حساب متابعات الخليج 365 بطريقة سهلة من خلال موقع البرنامج أو من خلال تطبيق حساب متابعات الخليج 365 حيث يمكن معرفة مبلغ الدعم التقديري حتى لغير المسجلين سواء من الأفراد أو من أرباب الأسر.

ويتم تعبئة حقول الحاسبة بالمعلومات المطلوبة بحسب نوع المستفيد (رب أسرة أو مستفيد مستقل) ومن هذه المعلومات ما يلي:

إجمالي الدخل الشهري

عدد التابعين فوق سن 18 سنة.

عدد التابعين أقل من 18 سنة.

تمنحك الحاسبة معلومات حول الاستحقاق تشمل ما يلي:

مبلغ الدعم الشهري المتوقع للفرد المستقل أو للأسرة.

حد الدخل المانع بحسب حالة المستفيد.

حد الإعفاء من التناقص بحسب ظروف كل حالة.

مع التأكيد أن مبلغ الدعم تقديري وليس مبلغًا نهائيًّا.

ولا يعني ظهور مبلغ الدعم في الحاسبة التقديرية استحقاق المستفيدين للدعم إذ يتوقف صرف الدعم على نتائج الأهلية والاستحقاق.

ولا يتم معرفة مبلغ الدعم الحقيقي إلا بعد نتائج الأهلية لكل حالة وتحديد مبلغ الاستحقاق بحسب قواعد صرف الدعم الجديدة.