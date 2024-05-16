شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبدأ وزارة التعليم، اليوم الخميس، من خلال إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، بإعلان نتائج حركة النقل الداخلي للعام الدراسي الحالي 1445-1446ه.

وتشمل النتائج، المنقولين والمنقولات في حركة النقل الخارجي التي أعلنتها الوزارة في نهاية شهر شعبان الماضي. نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات وذكرت وزارة التعليم أن إعلان النتائج سيتم تباعاً حتى منتصف الأسبوع القادم.

ويمكن للمعلمين والمعلمات الاستعلام عن نتائجهم عبر نظام ”نور“ الإلكتروني، مع إمكانية تقديم طلب اعتراض إلكتروني خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتيجة. نقل المعلمين والمعلمات وأوضحت أن الاعتراض يقدم عبر النظام مع توضيح أوجه الاعتراض بالتفصيل، ليتم دراسته واتخاذ الإجراء المناسب في حال قبوله.

وأشارت إلى أن مباشرة المعلمين والمعلمات المنقولين ستكون مع بداية العام الدراسي القادم 1446-1447ه.