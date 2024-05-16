شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة العاصمة المقدسة تكثف جولاتها الرقابية استعداداً لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الخميس، جولاتها الرقابية على محطات الوقود داخل نطاقها الإشرافي؛ وذلك استعداداً لموسم حج هذا العام، حيث تم الوقوف على 30 محطة وقود؛ بمشاركة 100 متطوع.

وتهدف الجولات للتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية الخاصة بأعمال النظافة والإصحاح البيئي والسلامة المهنية للعاملين، وجاهزية المصليات والمرافق وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة، حيث تسخر الأمانة كل الإمكانيات اللازمة والكوادر البشرية والآليات وأحدث التقنيات، وذلك استعداداً لتقديم أعلى المستويات في الخدمات البلدية في حج هذا العام.

يُذكر أن الأمانة تقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المشاركة في أعمال الحج، وتنظيم أعمال اللجان الدائمة المشاركة مع الجهات الحكومية مثل لجنة الكشف على مساكن الحجاج، ولجنة الكشف على المباني الآيلة للسقوط، ولجنة مكافحة الظواهر السلبية في ساحات الحرم والطرق المؤدية إليه، ولجنة إزالة التعديات والإحداثات بالمشاعر المقدسة وحرمها، ولجنة إزالة التعديات بمكة، واللجان المشتركة مع الجهات الرقابية.