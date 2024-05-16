شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم جازان" يكرم الفائزين في مسابقة المهارات الثقافيّة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أمس الأربعاء، 317 طالبًا وطالبة من الفائزين في مسابقة المهارات الثقافية في نسختها الثانية على مستوى منطقة جازان، والمتأهلين للمرحلة النهائية من المسابقة التي أطلقتها وزارة الثقافة بالشراكة مع وزارة التعليم بمساراتها الـ 10. جهود مستدامة لدعم المسابقة وأثنى المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، على جهود وزارة الثقافة ودعمها لهذه المسابقة الوطنية الثقافية، التي حققت نجاحات متميزة في اكتشاف مواهب الطلاب والطالبات وقدراتهم الإبداعية في مختلف المجالات الثقافية والفنية، وتنمية مهاراتهم وتعزيز الاقتصاد المعرفي وترسيخ الهوية الوطنية.

من جانبها أشارت ممثلة وزارة الثقافة، ريم مكي للنجاح الكبير الذي تحقق للمسابقة في موسمها الثاني، مما يعزز دورها في اكتشاف المواهب على مستوى المدارس، والمحافظة على الإرث الثقافي، مشيدة بالمشاركة القيمة والفعالة لتعليم جازان وصبيا، متمنية تحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات الثقافية التي تنمي الإبداع الفني لأبناء وبنات الوطن.

