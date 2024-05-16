شكرا لقرائتكم خبر عن وصول ولي العهد إلى المنامة للمشاركة في القمة العربية الـ 33 والان نبدء بالتفاصيل



وكان غادر سمو ولي العهد لترؤس وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة العادية الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية. مشاركة السعودية في قمة البحرين وقال الديوان الملكي في بيان له:

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، هذا اليوم الخميس 8 / 11 / 1445هـ الموافق 16 / 5 / 2024م، لترؤس وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي سيعقد في مملكة البحرين.

حفظ الله سموه في سفره وإقامته،،،،، الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء إلى مملكة البحرين لترؤس وفد المملكة المشارك في القمة العربية بالبحرين.وكان غادر سمو ولي العهد لترؤس وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة العادية الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية.وقال الديوان الملكي في بيان له:بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، هذا اليوم الخميس 8 / 11 / 1445هـ الموافق 16 / 5 / 2024م، لترؤس وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي سيعقد في مملكة البحرين.حفظ الله سموه في سفره وإقامته،،،،،