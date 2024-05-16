شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يخرج شخص متوفي جرفه السيل بالخرمة .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت قوات الدفاع المدني بالخرمة من انتشال جثمان شخص، بعد أن جرفه السيل بوادي الخرمة.

وأعلن حساب الدفاع المدني على منصة إكس عن ذلك قائلًا: “الدفاع المدني بالخرمة يخرج شخصًا جرفه السيل بوادي الخرمة، وهو في حالة وفاة – رحمه الله”.

وكان الدفاع المدني قد تلقى بلاغًا يفيد بفقدان طالبين في الوادي، بعد ان ذهبا للسباحة، حيث تجري به أمطار السيول حاليًا، وتم إنقاذ أحدهما، في حين استمر البحث عن الآخر مدة 19 ساعة، قبل انتشال جثته.