شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. تكريم 56 طالبا وطالبة في جائزة منافس 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان .

وأشاد سموه بجهود الوزارة في تطوير منظومة التعليم في ظل الرعاية والاهتمام الكبيرين التي يحظى بها القطاع من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

واستعرض خلال اللقاء أهم الخطط والمشروعات الهادفة لتطوير العمل التعليمي في محافظة الطائف، كما شهد تكريم 56 طالبا وطالبة من المتميزون والمتميزات في جائزة منافس لعام 2023. جائزة منافس 2023 وتشمل الجائزة جميع المراحل الدراسية الثلاثة (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية)، في مجالات التحصيل المعرفي، مهارات المستقبل، ريادة الأعمال، العمل التطوعي، والتي تأتي لتعزيز قيم الاجتهاد والمثابرة وإذكاء روح المنافسة بين الطلاب في جميع المجالات وبما يعمل على تحسين مخرجات التعليم الأساسية.

وأوضح المدير العام للتعليم بالطائف دكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن التكريم يأتي تقديرًا وتشجيعًا للطلاب والطالبات نظير تميزهم وتعزيزًا للثقة بأنفسهم، لتحقيق المزيد من النجاحات، إلى جانب تحفيز المنافسة الإيجابية فيما بينهم؛ ما ينشئ بيئة دراسية إيجابية منافسة تعود بالفائدة على الجميع وصولًا -بمشيئة الله- لتحسين نواتج التعلم وبما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وثمّن "الغامدي " دعم صاحب السمو الملكي محافظ الطائف على ما يحظى به التعليم في المحافظة من دعم، مقدماً شكره ولوزير التعليم لانطلاق جائزة "منافس" الوطنية، والتي تأتي امتدادًا لدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- وحرصها على رفع مستوى كفاءة المنظومة التعليمية، بما يتوافق مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية 2030، متمنيا للطلاب والطالبات مزيدًا من التميز والنجاح.