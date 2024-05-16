شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء معاناة شاب ثلاثيني من خلع وكسر داخل مفصل الورك ببريدة والان نبدء بالتفاصيل

جراحة ناجحة

الدمام - شريف احمد - نجح أطباء قسم جراحة العظام والمفاصل في مستشفى بريدة المركزي عضو تجمع القصيم الصحي، في إنهاء معاناة شاب ثلاثيني يعاني من خلع وكسر داخل مفصل الورك الأيمن، لمريض يبلغ من العمر 34 عامًا بعد تعرضه لحادث مروري، من خلال تفعيل مسار الحوادث والإصابات، خلال 90 دقيقة .وقال التجمع، إن المريض حضر إلى قسم الطوارئ عن طريق الهلال الأحمر السعودي، ضمن تفعيل مسار الحوادث والإصابات، مبادرة برق لنقل الحالات المصابة إلى المركز المتخصص بإصابات الحوادث والحالات الطارئة عن طريق الهلال الأحمر السعودي.ولفت إلى أن المريض لحظة وصوله يعاني من ألم شديد في مفصل الورك الأيمن بعد تعرضه لحادث مروري، لافتاً إلى أنه بعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة والتصوير بالأشعة، تبين أن لديه خلع وكسر داخل مفصل الورك الأيمن، منوهاً بأن الفريق الطبي حاول استرجاع العظم المخلوع الى مكانه بقسم الطوارئ ولكن تعذر ذلك بسبب عدم استقرار المفصل بسبب الكسر.وبين أنه بعد تعذر ارجاع الخلع تحت التخدير العام في غرفة العمليات، قرر الفريق المعالج، بقيادة الدكتور مالك الشيبان والدكتورعدنان شريط، إجراء عملية جراحية بالفتح الجراحي لاسترجاع العظم المخلوع، وتثبيت الكسر جراحياً بسبب عدم ثبات المفصل، مؤكداً بأن العملية الجراحية تكللت بالنجاح وتم استرجاع العظم المخلوع والتأكد من استقرار وثبات مفصل الورك الأيمن.وأفاد التجمع أنه تم نقل المريض لأقسام التنويم ومتابعة الحالة من قبل الفرق التمريضية والتأهيلية التي أسهمت بتحسن حالة المريض بشكل ملحوظ وغادر بعدها المستشفى بصحة جيدة مع استمرار المتابعة في العيادات الخارجية لاستكمال العلاج اللازم.