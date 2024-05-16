شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. إحباط تهريب القات المخدر وأقراص طبية ممنوعة والان نبدء بالتفاصيل

القبض على مخالف

#حرس_الحدود بمنطقة جازان يقبض على مخالف لنظام أمن الحدود لتهريبه (86183) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/XqyWFJ21jT — حرس الحدود السعودي (@BG994) May 16, 2024



الإبلاغ عن المخالفين

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 140 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.وألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبه 86183 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات إلى جهة الاختصاص. This is a Twitter Status بمنطقة جازان يقبض على مخالف لنظام أمن الحدود لتهريبه (86183) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— حرس الحدود السعودي (@BG994)وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.