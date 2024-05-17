شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. أمطار ورياح وأتربة مثارة على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق الشرقية ونجران والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة والمدينة المنورة.الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي، و بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وبسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي. This is a Twitter Status.. هطول أمطار على أجزاء من عدة مناطقThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزئين الأوسط والجنوبي.الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.