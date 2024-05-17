شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الربط الجوي.. رحلات مباشرة بين جدة ولندن عبر مطار هيثرو والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن برنامج الربط الجوي دخول الخطوط الجوية البريطانية، الناقل الوطني للمملكة المتحدة برحلات مباشرة بين مدينة جدة ومدينة لندن عبر مطار هيثرو.
ومن المقرر إطلاق الرحلات ابتداءً من الرابع من نوفمبر المقبل، بواقع 4 رحلات أسبوعية إلى مدينة جدة، وذلك بواسطة أسطول من طائرات بوينج 787.
ولفت رئيس القطاع التجاري للخطوط الجوية البريطانية كولم لاسي إلى أن هناك فرص كبيرة للبلدين لتسهيل الربط بين العائلات والأصدقاء والشركات من خلال النقل الجوي.
ويعمل برنامج الربط الجوي بصفته المُمكّن التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للسياحة، والاستراتيجية الوطنية للطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص في منظومتيّ السياحة والطيران، لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة عالميًا في مجال الربط الجوي السياحي.
ومن المقرر إطلاق الرحلات ابتداءً من الرابع من نوفمبر المقبل، بواقع 4 رحلات أسبوعية إلى مدينة جدة، وذلك بواسطة أسطول من طائرات بوينج 787.
تعزيز الربط الجويوبهذه المناسبة أكد كل من الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان، والرئيس التنفيذي لمطارات جدة مازن جوهر، أن عودة الناقل الوطني للمملكة المتحدة إلى جدة، بتسيير رحلات جديدة من مطار هيثرو، ستعزز من الربط الجوي من وإلى المملكة من خلال شبكة الخطوط الجوية البريطانية الرائدة في المملكة المتحدة وأوروبا والممتدة إلى أمريكا الشمالية، والتي تمكن المسافرين من زيارة المملكة العربية السعودية، والإسهام في تنامي سوق السياحة والطيران لدينا".
ولفت رئيس القطاع التجاري للخطوط الجوية البريطانية كولم لاسي إلى أن هناك فرص كبيرة للبلدين لتسهيل الربط بين العائلات والأصدقاء والشركات من خلال النقل الجوي.
زيادة النمو السياحييذكر أن برنامج الربط الجوي هو برنامج يستهدف زيادة النمو السياحي في المملكة، من خلال تعزيز الربط الجوي بين المملكة ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، وربط المملكة بوجهاتٍ جديدة عالمية.
ويعمل برنامج الربط الجوي بصفته المُمكّن التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للسياحة، والاستراتيجية الوطنية للطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص في منظومتيّ السياحة والطيران، لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة عالميًا في مجال الربط الجوي السياحي.