شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: مفتي المملكة حريص على تعزيز الدروس العلمية في الحرمين والان نبدء بالتفاصيل



وأضاف رئيس الشؤون الدينية، أن سماحة المفتي حريص على تعظيم جهود معهد الحرم المكي ومعهد الحرم المدني، وتعزيز دورهما في نشر العلم الشرعي والعقيدة الصحيحة، مثمنًا في الوقت نفسه جهوده -حفظه الله- المباركة والحثيثة في نشر العلم الشرعي، وتعزيز الدروس العلمية في الحرمين الشريفين.

كما ثمن رئيس الشؤون الدينية جهود أعضاء هيئة التدريس المباركة والحثيثة في نشر العلم الشرعي، ودعا للجميع بالتوفيق والنجاح، كما دعا معاليه للطلاب والطالبات بالتوفيق والسداد. نشر العلم الشرعي وكان سماحة مفتي عام المملكة قد استقبل في مكتبه اليوم، وكيل الرئيس للشؤون العلمية والأكاديمية، عميد كلية الحرم المكي الشريف، الدكتور عبدالرحمن الشهري، ومدير عام معهد الحرم، الدكتور صالح السلمي، ومنسوبي المعهد.

وأشاد سماحة المفتي خلال الاستقبال بجهود معهد الحرم المكي ومعهد الحرم المدني ودورهما في نشر العلم الشرعي والعقيدة الصحيحة.

وتعتبر كلية ومعهد الحرم المكي الشريف -اللذان يقعان داخل المسجد الحرام- أحد الصروح العلمية التي تنشر العلم والهدى والنور إلى جميع أنحاء العالم.

ويهدف معهد الحرم المكي للعناية بطلاب العلم والرقي بهم علميًا ومنهجيًا من خلال الدروس التأصيلية الدينية، كما أنه يعتبر قبلة العالم في تحصيل العلم الشرعي.

وقد نجح معهد الحرم المكي الشريف في توظيف أفضل الممارسات التقنية في التعليم، ويعد المعهد من أقدم وأفضل معاهد التعليم في المملكة العربية الدمام - شريف احمد - أشاد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس، بدعم سماحة مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، لرسالة معهد الحرم المكي الشريف التعليمية الدينية، ونشر هدايات الإسلام، وفق المنهج الشرعي الصحيح المستمد من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، منهج الوسطية والاعتدال؛ الذي قامت عليه دولتنا المباركة.وأضاف رئيس الشؤون الدينية، أن سماحة المفتي حريص على تعظيم جهود معهد الحرم المكي ومعهد الحرم المدني، وتعزيز دورهما في نشر العلم الشرعي والعقيدة الصحيحة، مثمنًا في الوقت نفسه جهوده -حفظه الله- المباركة والحثيثة في نشر العلم الشرعي، وتعزيز الدروس العلمية في الحرمين الشريفين.كما ثمن رئيس الشؤون الدينية جهود أعضاء هيئة التدريس المباركة والحثيثة في نشر العلم الشرعي، ودعا للجميع بالتوفيق والنجاح، كما دعا معاليه للطلاب والطالبات بالتوفيق والسداد.وكان سماحة مفتي عام المملكة قد استقبل في مكتبه اليوم، وكيل الرئيس للشؤون العلمية والأكاديمية، عميد كلية الحرم المكي الشريف، الدكتور عبدالرحمن الشهري، ومدير عام معهد الحرم، الدكتور صالح السلمي، ومنسوبي المعهد.وأشاد سماحة المفتي خلال الاستقبال بجهود معهد الحرم المكي ومعهد الحرم المدني ودورهما في نشر العلم الشرعي والعقيدة الصحيحة.وتعتبر كلية ومعهد الحرم المكي الشريف -اللذان يقعان داخل المسجد الحرام- أحد الصروح العلمية التي تنشر العلم والهدى والنور إلى جميع أنحاء العالم.ويهدف معهد الحرم المكي للعناية بطلاب العلم والرقي بهم علميًا ومنهجيًا من خلال الدروس التأصيلية الدينية، كما أنه يعتبر قبلة العالم في تحصيل العلم الشرعي.وقد نجح معهد الحرم المكي الشريف في توظيف أفضل الممارسات التقنية في التعليم، ويعد المعهد من أقدم وأفضل معاهد التعليم في المملكة العربية السعودية من حيث عظمة المكان، وأعضاء هيئة التدريس المؤهلين، والمناهج الدينية.