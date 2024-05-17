شكرا لقرائتكم خبر عن في هجر والعيون.. خطط مرحلية لسفلتة مخططات المنح بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

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تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

الدمام - شريف احمد - تنفذ أمانة محافظة الأحساء مشاريع سفلتة مخططات المنح في نطاق مخططات ضاحية هجر ومخططات مدينة العيون. وذلك ضمن تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة في مختلف أرجاء المحافظة.وتأتي هذه المشاريع ضمن خطة خمسية وضعتها الأمانة تهدف إلى سفلتة جميع مخططات المنح وفقًا لأعلى المعايير المعتمدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.وأكدت الأمانة أن هذه المشاريع تساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز حركة التنقل والمرور في مختلف أنحاء المحافظة، كما أنها تُضفي حلة حضارية على المخططات وتُسهم في جذب الاستثمارات إليها.وتشمل مشاريع سفلتة مخططات المنح: سفلتة الشوارع الرئيسية والفرعية، تركيب الإنارة، إنشاء أرصفة للمشاة، زراعة الأشجار، تنفيذ شبكات الصرف الصحي.وشددت أمانة الأحساء على تنفيذ هذه المشاريع بأفضل المواصفات وأسرع وقت ممكن، وذلك حرصًا منها على توفير أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم.