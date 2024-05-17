شكرا لمتابعة خبر عن صورة أخوية تجمع ولي العهد ورئيس الإمارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك بقصر العزيزية بالمنطقة الشرقية.

وكشف مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، بدر العساكر، عن صورة أخوية جمعت ولي العهد مع الرئيس الإماراتي خلال تواجدهما في المنطقة الشرقية.

يذكر أن ولي العهد استقبل اليوم أيضا أصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام في المنطقة الشرقية.