تراند اليوم : يتلذذ بعذاب موظفيه ولا يعترف بخطئه.. شاهد: أخصائي يكشف أهم صفات الشخص النرجسي

صحيفة الخليج 365: قال أخصائي تطوير الذات، جمال الحمدان، إن "النرجسية" تعد من الاضطرابات النفسية التي يعاني منها الرجل والمرأة ومن أسبابها أن يكون الشخص مدللا وهو صغير وكل طلباته مجابة أو يكون محروم فيتولد لديه شعور الانتقام.

اضطرابات نفسية

وأضاف الحمدان عبر حسابه بالتيك توك، إنه إذا كان مدللا سيواجه صدمات لأن المجتمع ليس الأب والأم الذي سيلبي طلباته فيعاني من الاضطراب النفسي.

وأوضح أن من صفات النرجسي رؤية نفسه بأنه يستحق كل شيء وغيره لا يستحق ولديه كذب ومراوغة وجدال على زوجته وموظفيه وهو يتلذذ بعذابهم وما يعترف بخطئه ويرى نفسه الصح.

جنون العظمة

كما أنه يحب نفسه ويعاني من جنون العظمة، وطالب الاخصائي زوجة هذه الشخصية النرجسية بعدم الدخول معه في جدال لأنه ليس له علاج.

وأشار إلى أن الحياة مع الشخص النرجسي صعبة جدا، مبينا أنه في الوقت ذاته يظهر قمة في التعامل والاحترام مع الأشخاص البعيدين عنه وهو نوع من الخبث منه.