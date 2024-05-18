شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة ‏مثارة ‏على ‏منطقة ‏حائل اليوم، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ‏الأفقية، ‏تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة‏.‏

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى ‏الساعة ‏الـ ‏‏9 ‏مساءً‏.‏ أتربة مثارة كما نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من المدينة المنورة.

وتتضمن الحالة، محافظات ومراكز بدر ووادي الفرع والرايس وينبع والحناكية والمهد والعلا وخيبر والعيص.