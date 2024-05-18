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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

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واس- حائل 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ‏نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة ‏مثارة ‏على ‏منطقة ‏حائل اليوم، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ‏الأفقية، ‏تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة‏.‏
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى ‏الساعة ‏الـ ‏‏9 ‏مساءً‏.‏

أتربة مثارة

كما نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من المدينة المنورة.
وتتضمن الحالة، محافظات ومراكز بدر ووادي الفرع والرايس وينبع والحناكية والمهد والعلا وخيبر والعيص.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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