شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل اليوم، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.
وتتضمن الحالة، محافظات ومراكز بدر ووادي الفرع والرايس وينبع والحناكية والمهد والعلا وخيبر والعيص.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.
أتربة مثارةكما نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من المدينة المنورة.
وتتضمن الحالة، محافظات ومراكز بدر ووادي الفرع والرايس وينبع والحناكية والمهد والعلا وخيبر والعيص.