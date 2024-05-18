شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. تدشين مهرجان "الماعز الدهم" في المملكة بمنطقة عسير والان نبدء بالتفاصيل



وشهد التدشين حضورًا كثيفًا من الأهالي ومحبي تربية الماشية ورجال الاعلام والمهتمين، ومن المقرر أن يستمر المهرجان مدة 3 أيام, ويهدف التعريف بسلالة الماعز الدهم التي تتفرد بها منطقة عسير.

ويفتح المهرجان أبوابه يومياً من الساعة 4 عصراً وحتى 9 مساء.

الدمام - شريف احمد - دشن رئيس مركز مربة عبدالعزيز الشهري مهرجان "الماعز الدهم" الأول، بمركز مربة - 65 كلم جنوب غرب مدينة أبها -، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد بن مجثل، ومشاركة عدد من الإدارات الحكومية ذات العلاقة وعدد من مربي سلالة الماعز الدهم.وشهد التدشين حضورًا كثيفًا من الأهالي ومحبي تربية الماشية ورجال الاعلام والمهتمين، ومن المقرر أن يستمر المهرجان مدة 3 أيام, ويهدف التعريف بسلالة الماعز الدهم التي تتفرد بها منطقة عسير.ويفتح المهرجان أبوابه يومياً من الساعة 4 عصراً وحتى 9 مساء.



ضوابط نقاء السلالة



وضعت إدارة المهرجان ضوابط صارمة للمشاركة، والتأكد من نقاء السلالة عبر وضع لجنة متخصصة لتقييم الماعز المشارك في المهرجان.

وخصصت 4 أجنحة للجهات الحكومية و50 جناحًا للجهات المشاركة، ومسرح للطفل، وسيرافق المهرجان برامج توعوية وورش عمل ومحاضرات وبرامج للزوار والمشاركين ومسابقات يومية ومسابقة وزن الاضاحي وغيرها.

وأبدى مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير، سعادته بما شهده المهرجان من اهتمام واسع وتفاعل الجهات الحكومية ذات العلاقة وكذلك المربين والأهالي، وطالب المربين والمهتمين بنشر السلالة الفريدة للماعز الدهم والمحافظة عليها نظراً لأهميتها.