شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك فيصل تنظم فعاليات معرض "اكتشف كفو".. غدًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تنظم جامعة الملك فيصل وبالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء فعاليات "معرض اكتشف كفو"، وذلك يوم الأحد 11-11-1445هـ الموافق 19-5-2024م ولمدة 5 أيام في بهو عمادة شؤون الطلاب.
وأوضح رئيس جامعة الملك فيصل المكلف الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي أن المعرض يأتي بهدف توعية طلبة التعليم العام بالتخصصات الجامعية المتاحة وأهم البرامج الأكاديمية الحديثة التي تقدمها الجامعة، ناهيك عن مد جسور التعاون بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المحلي ومن بينها الإدارة العامة للتعليم بالأحساء ومساعدة الطلاب على اختيار التخصصات الأكاديمية التي تناسب قدراتهم وإمكاناتهم، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية لشركاء الجامعة، وتعريف الطلبة بمرافق الجامعة من كليات وملاعب وقاعات ومكتبة ومعامل.
وأشار وكيل الجامعة للتطوير والشراكات الدكتور عبدالرحمن الجبر أن الجامعة تستهدف من خلال هذا المعرض الفئات طلبة مدارس التعليم العام، والتعليم الخاص، والمدارس الدولية بالمرحلة الثانوية، والطلاب المتفوقين والموهوبين من مدارس محافظة الأحساء، وأولياء الأمور، وشركاء الجامعة.
من جانبه بيّن مدير إدارة تطوير الشراكة المجتمعية محمد الحسين أن فكرة المعرض تقوم على التنسيق مع إدارة التعليم في الأحساء لاستقبال طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في المدارس، حيث يتم تعريف الطلبة بأهم الكليات والتخصصات التي توفرها الجامعة للطلاب وكل ما يتعلق بشروط القبول ومتطلباته، ويضم المعرض أركانا لكل كليات الجامعة، إضافة لبعض العمادات والإدارات المساندة التي قد يحتاج الطالب لها.
وأوضح أن المعرض يضم بعض الأركان الخاصة بشركاء الجامعة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية التي قد تفيد الطالب، كما تم دعوة المدارس الدولية في الأحساء، حيث سيكون هناك ورشة عمل خاصة بهم تحت مسمى (ادرس في السعودية ) تقدمها عمادة القبول والتسجيل، وسيكون هناك ورشة عمل يومية لطلاب التعليم العام والخاص بعنوان (مساري)، إضافة إلى ورشة عمل بعنوان ( اختيار التخصص).
وأوضح رئيس جامعة الملك فيصل المكلف الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي أن المعرض يأتي بهدف توعية طلبة التعليم العام بالتخصصات الجامعية المتاحة وأهم البرامج الأكاديمية الحديثة التي تقدمها الجامعة، ناهيك عن مد جسور التعاون بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المحلي ومن بينها الإدارة العامة للتعليم بالأحساء ومساعدة الطلاب على اختيار التخصصات الأكاديمية التي تناسب قدراتهم وإمكاناتهم، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية لشركاء الجامعة، وتعريف الطلبة بمرافق الجامعة من كليات وملاعب وقاعات ومكتبة ومعامل.
وأشار وكيل الجامعة للتطوير والشراكات الدكتور عبدالرحمن الجبر أن الجامعة تستهدف من خلال هذا المعرض الفئات طلبة مدارس التعليم العام، والتعليم الخاص، والمدارس الدولية بالمرحلة الثانوية، والطلاب المتفوقين والموهوبين من مدارس محافظة الأحساء، وأولياء الأمور، وشركاء الجامعة.
من جانبه بيّن مدير إدارة تطوير الشراكة المجتمعية محمد الحسين أن فكرة المعرض تقوم على التنسيق مع إدارة التعليم في الأحساء لاستقبال طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في المدارس، حيث يتم تعريف الطلبة بأهم الكليات والتخصصات التي توفرها الجامعة للطلاب وكل ما يتعلق بشروط القبول ومتطلباته، ويضم المعرض أركانا لكل كليات الجامعة، إضافة لبعض العمادات والإدارات المساندة التي قد يحتاج الطالب لها.
وأوضح أن المعرض يضم بعض الأركان الخاصة بشركاء الجامعة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية التي قد تفيد الطالب، كما تم دعوة المدارس الدولية في الأحساء، حيث سيكون هناك ورشة عمل خاصة بهم تحت مسمى (ادرس في السعودية ) تقدمها عمادة القبول والتسجيل، وسيكون هناك ورشة عمل يومية لطلاب التعليم العام والخاص بعنوان (مساري)، إضافة إلى ورشة عمل بعنوان ( اختيار التخصص).