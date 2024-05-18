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شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج 371 سعوديا لسوق العمل في "فنون الطهي" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تخرج 371 طاهيا وطاهية من الشباب السعودي في مجال فنون الطهي، بعد إنهاءهم الدراسة بشهادة الدبلوم وبرامج أخرى متخصصة في الأكاديمية السعودية لفن الطهي ”زادك“، خلال الأربع سنوات الماضية، ليلتحق عدد كبير منهم في سوق العمل بوظائف متميزة في قطاع الفنادق العالمية والمطاعم وقطاع الأغذية بالشركات الكبرى بمختلف مناطق المملكة، بعد امتلاكهم المهارات المطلوبة والخبرات الميدانية من البرامج التدريبية والتعليمية للأكاديمية.
وأوضحت رئيس مجلس إدارة أكاديمية ”زادك“ رانيه معلا، أن عدد كبير من خريجي الدفعات الأولى والثانية والثالثة البالغ عددهم 371 طالبا وطالبة، تم توظيفهم في الفنادق والمطاعم وفي قطاعات الأغذية بالشركات الكبرى، مؤكدة حرص الأكاديمية على تمكين الشباب بمجال الطهي لخدمة مجتمعهم، تواكبا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تم إكسابهم المهارات اللازمة خلال فترة دراستهم التي تمكنهم من الالتحاق بسوق العمل.
وأفادت معلا أن مشروع نيوم قدم 16 منحة دراسية لأبناء الوطن للحصول على دبلوم عالمي متخصص من ”زادك“، في إطار شراكة تمثّل دعمًا مهمًا لمنهج أكاديمية ”زادك“ في تمكين الشباب والشابات السعوديين في منطقتي نيوم وتبوك، وتوفير فرص لصقل مواهبهم وتطوير قدراتهم، من خلال الحصول على دبلوم عالمي متخصص بمجال الطهي يتضمن تدريبات عملية وورش عمل وبرنامج توجيه وزيارات ميدانية، بينما تم تخريج 24 طاهيا وطاهية في سلطنة عمان ضمن الدفعة الأولى من برنامج ”مضياف“ الذي نظمته وزارة العمل وكلية عمان للسياحة بالتعاون مع الأكاديمية.
فيما أشارت إلى اعتماد الأكاديمية في مصادر طعامها على المنتجات المحلية من المزارعين لتشجيعهم وضمان الحصول على غذاء صحي، بالإضافة إلى تطبيق مبدأ “صفر هدر” من خلال الاستفادة من المواد الغذائية التي يتعلم عليها المتدربون في إعداد الوجبات المختلفة من باب “حفظ النعمة" كأحد الأدوار التوعوية التي تسعى الأكاديمية للقيام بها حتى تصل تلك الثقافة لطلابها.
وأوضحت رئيس مجلس إدارة أكاديمية ”زادك“ رانيه معلا، أن عدد كبير من خريجي الدفعات الأولى والثانية والثالثة البالغ عددهم 371 طالبا وطالبة، تم توظيفهم في الفنادق والمطاعم وفي قطاعات الأغذية بالشركات الكبرى، مؤكدة حرص الأكاديمية على تمكين الشباب بمجال الطهي لخدمة مجتمعهم، تواكبا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تم إكسابهم المهارات اللازمة خلال فترة دراستهم التي تمكنهم من الالتحاق بسوق العمل.
الجودة في التعليموأشارت معلا أن الأكاديمية خلال العامين الماضيين حصدت جائزة الجودة في التعليم والتدريب من وزارة السياحة على مستوى المملكة، فيما نالت ثقة صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» ضمن اطلاق استراتيجيته الجديدة من خلال دعم الصندوق تدريب 100 طاهي وطاهية لدراسة الدبلوم المنتهي بالتوظيف و240 آخرين لدراسة الشهادة التأهيلية في البرنامج المصغر للطهي، كما أثمر التعاون بين الأكاديمية وهدف عن إطلاق برنامج المنح الدراسية الأول لعام 2023 للطلاب والطالبات بمجال الطهي والمنتهي بالتوظيف، لتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلهم لشغل مهنة الطاهي في قطاع السياحة بعد تخريجهم كطهاة محترفين، وفقا لمعايير عالمية تساهم بدعم سوق العمل ونقل الإرث الثقافي للمطبخ السعودي لكافة أرجاء العالم تحقيقا لرؤية 2030 بمجال دعم الشباب وتمكينهم.
وأفادت معلا أن مشروع نيوم قدم 16 منحة دراسية لأبناء الوطن للحصول على دبلوم عالمي متخصص من ”زادك“، في إطار شراكة تمثّل دعمًا مهمًا لمنهج أكاديمية ”زادك“ في تمكين الشباب والشابات السعوديين في منطقتي نيوم وتبوك، وتوفير فرص لصقل مواهبهم وتطوير قدراتهم، من خلال الحصول على دبلوم عالمي متخصص بمجال الطهي يتضمن تدريبات عملية وورش عمل وبرنامج توجيه وزيارات ميدانية، بينما تم تخريج 24 طاهيا وطاهية في سلطنة عمان ضمن الدفعة الأولى من برنامج ”مضياف“ الذي نظمته وزارة العمل وكلية عمان للسياحة بالتعاون مع الأكاديمية.
منتج غذائي محليوأكدت معلا حرص الأكاديمية خلال مسيرتها على تفعيل المسؤولية الاجتماعية من خلال خلق مبادرات وبرامج ومشاريع تنموية تنعكس إيجابيا على دعم الفرد والمجتمع، حيث حقق طلاب الأكاديمية 60 ساعة لكل طالب مشارك لإنجاز أكبر علم من منتج غذائي محلي بالخبر لتسجل السعودية على إثره رقما جديدا في موسوعة ”غينيس للأرقام القياسية تواكبا مع اليوم الوطني السعودي الواحد والتسعين، إضافة لحرص الأكاديمية على عقد الشراكات مع مختلف الجهات بالقطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي من أجل نشر رسالة الأكاديمية انطلاقا من دورها في دعم فنون الطهي السعودي والعالمي.
فيما أشارت إلى اعتماد الأكاديمية في مصادر طعامها على المنتجات المحلية من المزارعين لتشجيعهم وضمان الحصول على غذاء صحي، بالإضافة إلى تطبيق مبدأ “صفر هدر” من خلال الاستفادة من المواد الغذائية التي يتعلم عليها المتدربون في إعداد الوجبات المختلفة من باب “حفظ النعمة" كأحد الأدوار التوعوية التي تسعى الأكاديمية للقيام بها حتى تصل تلك الثقافة لطلابها.