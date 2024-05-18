شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 270 كلجم من القات المخدر بجازان والان نبدء بالتفاصيل

جهود مكافحة المخدرات في السعودية

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان عن إحباط تهريب 270 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.هذا وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.ويمكن الاتصال من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.