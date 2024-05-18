المملكة رئيسا للمجلس التنفيذي للألكسو حتى 2026

فازت السعودية برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، بانتخاب ممثلها وعضو المجلس التنفيذي هاني بن مقبل المقبل، رئيسًا للمجلس التنفيذي، خلال الفترة 2024 - 2026، وذلك بأغلبية الأصوات، وبذلك تصبح المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي لـ «الألكسو» للمرة الثالثة على التوالي، فيما تم انتخاب دولة قطر نائبًا للرئيس، والمملكة الأردنية الهاشمية مقررًا.

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده المجلس التنفيذي عقب اجتماع المؤتمر العام في دورته 27 الذي اختتم أعماله أول من أمس في جدة، حيث أبدى أعضاء المجلس الشكر والتقدير على ما تحقق من نتائج إيجابية وعمل تكاملي للمجلس التنفيذي خلال فترتي رئاسة المملكة العربية السعودية السابقتين التي امتدت إلى عامين وعشرة أشهر منذ يوليو من العام 2021م.

وأكدت الدول العربية ممثلة في أعضاء المجلس التنفيذي لـ«الألكسو»، على أهمية المضي قدمًا واستمرار المجلس التنفيذي في رؤيته الجديدة والمتقدمة، واصفين ما تم إنجازه بالنقلة المهمة في تاريخ المجلس نحو تعزيز دوره في دعم المنظمة وبرامجها لخدمة توجهاتها في العالم العربي، ورعاية مصالح الدول العربية في مجالات التربية والثقافة والعلوم، حيث رسمت المملكة العربية السعودية خارطة طريق مؤسسية داخل المجلس التنفيذي، مما قاد المجلس إلى العمل بشكل فعال مع المنظمة وفق عمل تشاركي وتكاملي، وهو ما حول مشاريع الدول وتطلعات المنظمة إلى واقع ملموس بفضل تمكين العمل الجماعي، وتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء وتنفيذ الأعمال برؤية مشتركة.

ورفع رئيس المجلس التنفيذي لـ «الألكسو» ممثل المملكة العربية السعودية هاني بن مقبل المقبل الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما يوليانه من تمكين ورعاية دائمتين للدور السعودي في «الألكسو»، مما انعكس على فاعلية هذا الدور ورئاسة السعودية للمجلس التنفيذي خلال دورتين سابقتين لتسهم بتأثير كبير دعم دائم لتطوير العمل في المنظمة، سائلًا الله تعالى التوفيق والسداد في هذه المهمة لتحقيق تطلعات القيادة.