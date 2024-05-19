قضية إرضاع 43 طفل وطفلة تثير جدلًا واسعًا في المملكة

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أثار نشر حساب ملتقى عنيزة الإعلامي على منصة إكس قائمة بأسماء 43 طفلًا وطفلة أرضعتهم مواطنة سعودية جدلًا واسعًا في المملكة.
وأرفق الحساب القائمة بتعليق يشير إلى أن “حصة العلي المحيميد الدرع” هي من أرضعت هؤلاء الأطفال، مؤكدًا أنه تم نشر القائمة “لإبراء للذمة ومنعًا لأي لبس”.
هذه الواقعة غير المسبوقة أثارت استغراب وتساؤلات عديدة حول التفاصيل والظروف المحيطة بها، في ظل الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة. وتُعد هذه الحالة من النادر طرحها على المأل، مما دفع الجهات المختصة للتحقيق في الموضوع والوقوف على حقيقة الأمر.
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