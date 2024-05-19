تحذيرات من أيام الأمطار الـ 5

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مع استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، اعتبارًا من أمس السبت حتى الأربعاء المقبل. وأشارت إلى أن مناطق جازان وعسير والباحة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق جازان والمدينة المنورة وحائل والقصيم.
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