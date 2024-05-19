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تحذيرات من أيام الأمطار الـ 5

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هطلت السبت أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، امتدت إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، كما نشطت الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، وارتفاع في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مع استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، اعتبارًا من أمس السبت حتى الأربعاء المقبل. وأشارت إلى أن مناطق جازان وعسير والباحة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق جازان والمدينة المنورة وحائل والقصيم.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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