شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: خادم الحرمين الشريفين يجري فحوصات طبية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي، أن خادم الحرمين الشريفين يجري اليوم فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.

وقال الديوان الملكي إن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - يعاني ارتفاعاً في درجة الحرارة وألم في المفاصل، وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته.

