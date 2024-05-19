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الديوان الملكي: خادم الحرمين الشريفين يجري فحوصات طبية اليوم

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الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي، أن خادم الحرمين الشريفين يجري اليوم فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.
وقال الديوان الملكي إن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - يعاني ارتفاعاً في درجة الحرارة وألم في المفاصل، وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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