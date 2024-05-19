شكرا لقرائتكم خبر عن دعمًا للمزارعين.. توزيع 25 ألف عبوة فواكه بمهرجان مانجو القنفذة والان نبدء بالتفاصيل

مهرجان المانجو

الدمام - شريف احمد - وزع مجلس الجمعيات التعاونية ( مشروع تطوير أليات التسويق الزراعي) أكثر من 25 ألف عبوة فواكه بمهرجان المانجو الثالث عشر بمحافظة القنفذة، وذلك دعما للمزارعين لتسويق منتجاتهم.يذكر أن الجمعيات التعاونية الزراعية تلعب دورًا مهما في توفير الأجهزة والمعدات والورش وتأمين المستلزمات والنقل، و تسهيل التمويل (الإقراض)، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية.إضافة إلى دعم المنتجين (خاصة صغار المزارعين) بتسويق منتجاتهم نيابة عنهم، وتوحيد الجهود خاصة في مجال محصول معين والتفاوض عن عضو الجمعية في الأسعار والتعاقد عنه مع الجهات ذات العلاقة، وتقديم المساعدات الفنية.تتواصل فعاليات "مهرجان المانجو الثالث عشر بمحافظة القنفذة"، بإقامة العديد من الفعاليات التي استمتع الزوار بمشاهدتها، والمقامة في ساحة الاحتفالات في المركز الحضاري بالكورنيش الغربي، والممتدة لمدة 5 أيام.وتفاعل الزوار من العائلات والأطفال مع فقرات مسرح المهرجان المكشوف بعروضه الشيقة، من خلال المسابقات الثقافية، وركن الألوان، صاحبها ورش عمل بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمختصين في المجال الزراعي.كما جذب معرض الأسر المنتجة الكثير من الزوار والذي لاقى استحسان وإعجاب الجمهور، الذين حرصوا على زيارته والتعرف على محتوياته من المنتجات.