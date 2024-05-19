المسند يكشف الحقيقة العلمية لـ هالة القمر وتشكلها

يُفسر الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، هذه الظاهرة المثيرة للاهتمام من منظور علمي.

وتحدث هالة القمر عندما تتشكل سحب رقيقة ورفيعة تُعرف باسم السحب السمحاقية. تتكون هذه السحب من بلورات ثلجية في طبقات الجو العليا، على ارتفاع يتراوح بين 5 و 10 كيلومترات فوق سطح الأرض.

وتتمتع بلورات الثلج في السحب السمحاقية بخاصية انكسار الضوء. عندما يتساقط ضوء القمر على هذه البلورات، تنحرف أشعة الضوء في اتجاهات مختلفة، تمامًا كما يحدث عند مرور الضوء عبر منشور زجاجي.

ونتيجة لذلك، تتشكل دائرة ضوئية ملونة حول القمر، تُعرف باسم هالة القمر. يبلغ قطر هذه الهالة حوالي 20 درجة، ويُهيمن اللون الأبيض على ألوانها، مع وجود ظلال خفيفة من ألوان أخرى.

وتتكون هالة القمر من مزيج من جميع ألوان قوس قزح. لكن بسبب تشتت الضوء بشكل متساوٍ عبر بلورات الثلج، يظهر اللون الأبيض أكثر وضوحًا بينما تختفي الألوان الأخرى.

وليست هالة القمر ظاهرة نادرة. يمكن رؤيتها في أي ليلة صافية، بشرط وجود سحب سمحاقية في طبقات الجو العليا.

ولا تُشكل هالة القمر أي خطر على الإنسان. فهي ظاهرة طبيعية ناتجة عن تفاعل ضوء القمر مع بلورات الثلج في السحب.