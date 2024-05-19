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خادم الحرمين الشريفين يجري فحوصات طبية

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الرياض - علي القحطاني - صدر عن الديوان الملكي اليوم الأحد، بيانًا يفيد بأنه يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.

وجاء نص البيان:

” بيان من الديوان الملكي ”

تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هذا اليوم الأحد 11 ذو القعدة 1445هـ الموافق 19 مايو 2024م فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، حيث يعاني – حفظه الله – ارتفاعاً في درجة الحرارة وألم في المفاصل، وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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