تراند اليوم : شاهد.. أول فيديو من موقع سقوط طائرة الرئيس الإيراني لحظة انتشار فرق الإنقاذ

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو لحظة انتشار فرق الإنقاذ في محيط موقع سقوط طائرة الرئيس الإيراني في محافظة أذربيجان.

وأظهر الفيديو الفرق تنتشر وسط الضباب الكثيف والطقس السيء في المنطقة.

و تكثف السلطات الإيرانية جهودها للعثور على المروحية التى تقل الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي والتي تعرضت لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية.

وأطلق الهلال الأحمر، بالإضافة إلى العناصر العسكرية والشرطية المساعدة، عملية واسعة النطاق للبحث عن هذه المروحية منذ بداية بلاغ حادث المروحية الرئاسية.